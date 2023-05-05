«Росэнергоатом» сообщил, что прорыва дамбы у ЗАЭС удастся избежать

Ранее Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критического значения и на 2,5 м превышает норму. Возможный прорыв дамбы мог затопить Запорожскую АЭС

Фото: Константин Ковпак / ТАСС

Прорыва дамбы Каховского водохранилища удастся избежать, специалисты открыли один из шандорных затворов для спуска воды. Об этом ТАСС сообщил советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа».

«Открыли одну из шандор Каховской ГЭС, начался ремонт Каховского магистрального канала: идет восстановление насосов и уцелевших труб. Воду начали спускать», — сказал Карчаа. Он отметил, что опасность затопления «в значительной мере снизилась». Ранее он предупреждал, что в случае прорыва дамбы вода может затопить Запорожскую атомную электростанцию.

Каховское водохранилище находится в нижнем течении реки Днепра и расположено на территории Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей. В конце сентября 2022 года Запорожская и Херсонская области вошли в состав России.

Вечером 4 мая член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище достиг критической точки. «Зимой оно было с рекордно малым количеством воды, сейчас уровень воды поднялся с этой отметки на 17 м, это на 2,5 м выше нормы», — отметил Рогов.

По его словам, это создавало риск аварий и техногенных катастроф. Он предупреждал, что возможный прорыв дамбы может произойти у города Каменка Днепровская. В связи с этим под угрозой находились несколько десятков сел и поселков городского типа, где проживают десятки тысяч человек, подчеркивал Рогов.

Уровень воды поднялся из-за погоды: в области несколько недель подряд шли дожди. Рогов обвинил украинские власти в попытках переполнить водохранилище за счет сброса воды через ДнепроГЭС.