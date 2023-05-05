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Балицкий заявил о «временном перемещении» жителей Энергодара и Токмака
Балицкий: будут временно перемещены жители 18 населенных пунктов, включая Энергодар
Некоторые жители 18 населенных пунктов Запорожской области будут временно перемещены, объявил губернатор Евгений Балицкий.
Речь идет о жителях Тимошовки, Смирновки, Тарасовки, Орлянского, Молочанска, Куйбышево, Пришиба, Токмака, Малой Белозерки, Васильевки, Великой Белозерки, Днепрорудного, Михайловки, Каменки-Днепровской, Энергодара, Пологи, Конских Раздоров и Розовки.
В первую очередь перемещение коснется »детей с родителями, пожилых людей, инвалидов, пациентов лечебных учреждений», уточнил он.
Решение принято из-за того, что «за последние несколько дней противник усилил обстрелы населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения».
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