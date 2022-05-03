Глава Гагаузии в Молдавии разрешил использовать георгиевскую ленту

Ирина Влах (Фото: gagauzia.md)

Глава гагаузской автономии Молдавии Ирина Влах подписала закон, разрешающий ношение георгиевской ленты на территории Гагаузии. Об этом сообщает пресс-служба администрации автономии.

«На территории Гагаузии разрешается изготовление, хранение и использование Георгиевской ленты, красных флагов Победы и других символов, связанных с Победой в Великой Отечественной войне», — говорится в сообщении.

Кроме того, закон устанавливает проведение на территории Гагаузии мероприятий для «увековечивания памяти участников войны и патриотического воспитания подрастающего поколения», уточнили в администрации.

Гагаузия — автономия в составе Молдавии. У нее есть своя конституция — Устав, президент — башкан, законодательный орган — Народное собрание и столица — Комрат. В отличие от остальной Молдавии, где установлен один государственный язык, здесь их три: гагаузский, молдавский и русский. В 2019 году в Гагаузии президентом была переизбрана Влах, которая является сторонницей сближения автономии с Россией.

Парламент Молдавии ранее одобрил запрет на ношение георгиевской ленты, а также демонстрацию символов Z и V, закон подписала президент Майя Санду. За нарушение запрета гражданам грозит штраф от 4,5 тыс. до 9 тыс. леев (от 17,5 тыс. до 35 тыс. руб. по курсу на 29 апреля) или 30–60 часов общественных работ. Для юридических лиц штраф будет выше — от 9 тыс. до 18 тыс. леев (до 70 тыс. руб.).

По словам Санду, символы «меняют свое значение в зависимости от контекста, от реальности». При этом президент добавила, что «люди по-прежнему смогут почтить память героев, сражавшихся во Второй мировой войне», празднование 9 Мая в Молдавии не запрещается.

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В российском МИДе, комментируя запрет георгиевской ленты, заявили, что действия Молдавии не соответствуют ее заявлениям о приверженности нейтральному статусу и партнерству с Россией.