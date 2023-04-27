Санду обвинила Россию в попытках дестабилизации ситуации в Молдавии

Санду заявила, что Москва путем дестабилизации ситуации в Молдавии препятствует преобразованиям, России выгодны хаос и коррупция в республике, считает она. Москва отвергала подобные обвинения Кишинева

Майя Санду (Фото: Reuters)

Россия стремится дестабилизировать ситуацию в Молдавии, чтобы в стране не происходило преобразований, заявила молдавский президент Майя Санду в интервью телеканалу Jurnal TV.

«Москву устраивает, чтобы в Молдавии был хаос, была коррупция, бедность, чтобы были руководители, которых можно купить и контролировать, только таким образом РФ может продвигать свои интересы», — сказала она (цитата по «РИА Новости»).

Заявление молдавского лидера прозвучало на фоне того, что страны решили прибегнуть к взаимной высылке дипломатов, а ЕС — отправить в Молдавию специальную миссию, которая будет противостоять попыткам России дестабилизировать ситуацию в стране.

Кишинев решил выслать сотрудника российского посольства после ситуации с визитом в республику главы Татарстана Рустама Минниханова. Ему отказали во въезде, во время инцидента, как считает молдавская сторона, российские дипломаты «вели себя некорректно». Москва в ответ объявила персоной нон грата сотрудника посольства Молдавии.



Через несколько дней после этого Совет Европейского союза объявил об учреждении в республике партнерской миссии Евросоюза (EUPM Moldova). В заявлении верховного представителя ЕС по международным делам и политике безопасности Жозепа Борреля говорилось, что такое решение приняли в связи с «увеличением и продолжением попыток России дестабилизировать Молдавию гибридными действиями»



МИД России отрицал, что страна предпринимает какие-либо действия по дестабилизации ситуации в Молдавии. «Решительно отводим инсинуации о якобы стремлении России «расшатать» ситуацию в Республике Молдова. В отличие от стран Запада и Украины, мы не вмешиваемся во внутренние дела Молдавии и других стран мира», — говорилось в заявлении ведомства. Министерство отмечало, что Москва не представляет угрозы для безопасности Кишинева.