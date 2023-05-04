СК: по факту гибели ребенка в детском саду в Тобольске возбуждено уголовное дело

Ребенок погиб в детском саду в Тобольске

Фото: СК РФ

Воспитанница детского сада погибла в Тобольске Тюменской области, возбуждено уголовное дело, сообщает сайт СК по Тюменской области.

Тело ребенка 2019 года рождения обнаружили в игровом доме на территории детсада. Признаков насильственной смерти на теле нет.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст.109 УК (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). Виновным грозит лишение свободы на три года.

В конце прошлого месяца в Ростове-на-Дону арестовали супружескую пару, которую подозревают в убийстве восьмимесячной дочери. Подозреваемые пытались скрыть труп младенца. Против них возбудили уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенного группой лиц (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.