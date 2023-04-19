В Балашихе после гибели матери пропал трехлетний ребенок

Фото: СК РФ

Трехлетняя девочка бесследно исчезла в Балашихе после того, как тело ее матери нашли на козырьке подъезда многоэтажки «с травмами, характерными при падении с высоты». Об этом сообщает Следственный комитет.

Следователи осмотрели квартиру, территорию вокруг дома, канализационные коллекторы и побережья реки Пехорки, допросили соседей и родственников. Возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 уголовного кодекса (убийство малолетнего, в том числе сопряженное с похищением человека).

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» на своей странице «ВКонтакте» пишет, что последний раз девочку видели 17 апреля. Добровольцы просят всех, кто проезжал в микрорайоне Балашиха-2 17 и 18 апреля, предоставить записи с видеорегистраторов.

Телеграм-канал SHOT уточнял, что мать девочки выпала с восьмого этажа дома на Заречной улице. Сестра погибшей рассказала, что женщина приехала с ребенком из Луганска к родственникам и страдала посттравматическим расстройством.