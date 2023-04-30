В Ростове-на-Дону супругов заподозрили в убийстве восьмимесячной дочери

Фото: СК России по Ростовской области

Суд Октябрьского района Ростова-на-Дону арестовал супружескую пару по подозрению в убийстве восьмимесячной дочери, сообщила пресс-служба областного управления Следственного комитета.

По предварительным данным, 28 апреля 33-летний мужчина и его 23-летняя супруга у себя дома «причинили телесные повреждения» восьмимесячной дочери, из-за чего она скончалась. После этого они попытались скрыть тело. Чтобы создать видимость непричастности к преступлению, мать ребенка сообщила в правоохранительные органы о ее похищении.

Родителей девочки задержали, у них дома были найдены останки тела ребенка. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего, совершенного группой лиц (п. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 УК). Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

Телеграм-канал Baza пишет, что отец девочки попытался ударить жену ногой во время ссоры, но промахнулся и попал в голову дочери. После этого родители попытались избавиться от тела — расчленили его и разложили останки по пакетам, чтобы вынесли на улицу, но не успели. Сотрудники правоохранительных органов нашли у супругов 13 пакетов с частями тела ребенка и изъяли ножи и электромясорубку.