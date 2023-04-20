В Карачаевске задержали подозреваемого в убийстве 10-летней девочки

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В Карачаевске задержали подозреваемого в убийстве десятилетней девочки, сообщает МВД по республике в телеграм-канале.

Задержан молодой человек 2007 года рождения. Полиция нашла тело девочки в квартире первого этажа в том же доме, где она проживала. По данным МВД, задержанный ударил девочку камнем по голове в подъезде, после чего перерезал ей горло и принес в квартиру.

«Преступление он совершил с целью изнасилования», — заявили в МВД. СК завел дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (Убийство малолетней).

О пропаже девочки ранее сообщила ее мать, девочка выходила в магазин и не вернулась.

По данным телеграм-канала Mash Gor, подросток сознался в преступлении. Он напал на девочку, когда та заходила в подъезд с мороженым. Телеграм-канал также указал, что после начала поисков подозреваемый делал вид, что помогает.