Суд арестовал подозреваемого в убийстве 10-летней девочки в Карачаевске

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В Карачаевске суд арестовал 16-летнего подозреваемого в убийстве 10-летней девочки, сообщает региональное управление Следственного комитета в телеграм-канале.

Подростка задержали накануне, в тот же день, когда произошло убийство. Полиция нашла тело девочки в квартире первого этажа в том же доме, где она проживала. По версии следствия, подозреваемый следил за девочкой, когда она шла из школы. По данным МВД, он ударил девочку камнем по голове в подъезде, после чего перерезал ей горло и принес в квартиру.

В МВД говорили, что преступление подозреваемый совершил с целью изнасилования. Дело завели по п.«в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство малолетнего). По этой статье максимальное наказание предусматривает пожизненное лишение свободы.

По данным телеграм-канала Mash Gor, подросток сознался в преступлении. Канал «О!» писал, что после начала поисков подозреваемый делал вид, что помогает.