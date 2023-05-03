В Петербурге задержали 16-летнего подростка за убийство 13-летней девочки

Фото: Следственный комитет РФ

В Петербурге задержали 16-летнего подростка и его 15-летнюю знакомую за убийство 13-летней школьницы. Об этом сообщает Следственный комитет России по Санкт-Петербургу.

«Подозреваемые решили совершить убийство без какого-либо мотива, для собственного самоутверждения», — говорится в сообщении СК. По данным следствия, соучастники пригласили школьницу на пикник в лес, после чего 16-летний подозреваемый нанес потерпевшей удары молотком по голове. После этого два подростка похоронили девочку в яме.

Кроме того, подозреваемые «вступили в переписку с матерью погибшей, используя ее мобильный телефон, с целью введения в заблуждение относительно местонахождения дочери». Вскоре после этого подростки разбили телефон школьницы. Ее мать обратилась в полицию.

16-летний подросток признался в содеянном в ходе допроса. Он также показал место захоронения потерпевшей в лесу.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК (убийство). По этой статье грозит наказание вплоть до пожизненного заключения; однако несовершеннолетним не могут назначить свыше шести лет лишения свободы, если они младше 16 лет, и более десяти лет, если они младше 18 лет.