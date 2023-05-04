Песков сообщил об «опаленных медных листах» на куполе Кремля после атаки

Песков: после атаки дронов на куполе в Кремле опалено два медных листа, их скоро заменят

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

В результате атаки беспилотников на Кремль опалено два медных листа на куполе. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Там опалено два медных листа, которые покрывают этот купол. Эти два листа будут — если еще нет — сегодня или завтра заменены. Других повреждений нет», — описал Песков масштабы разрушений.

Video

3 мая российские власти обвинили Украину в попытке ударить по Кремлю двумя беспилотниками. Президент России Владимир Путин не пострадал — его не было в Кремле. На кадрах с камер видеонаблюдения, на которые попал момент атаки, видно, как один из дронов взорвался у крыши Сенатского дворца, рядом с флагштоком флага России.

В пресс-службе президента заявили, что рассматривают произошедшее как «спланированную террористическую акцию и покушение на президента». Российская сторона отметила, что «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

В Киеве отвергли причастность к атаке. «Мы не атакуем ни Путина, ни Москву», — сказал президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, Киеву не хватает ресурсов для защиты своих территорий, именно поэтому он не использует их в других странах.