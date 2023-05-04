Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

Лента новостей
Курс евро на 4 мая
EUR ЦБ: 87,58 (-0,08) Инвестиции, 03 мая, 16:22 Курс доллара на 4 мая
USD ЦБ: 79,31 (-0,65) Инвестиции, 03 мая, 16:22
Военная операция на Украине. Главное Политика, 11:01
МИД Китая после атаки на Кремль призвал избегать эскалации Политика, 10:56
Ошибки локализации: как Coca-Cola просчиталась в Израиле и другие примеры Pro, 10:55
Электрокроссовер из Поднебесной: чего ждать от новинки РБК Стиль и Voyah, 10:45
Продажи АвтоВАЗа в апреле выросли на 225% Авто, 10:44
Авиакомпании отменили часть рейсов по России на фоне сокращения субсидий Бизнес, 10:37
В каких пяти сферах фрилансеры зарабатывают больше всего — Fast Company Pro, 10:35
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
ПСБ и «Кавказ.РФ» будут развивать инвестпотенциал Северного Кавказа Пресс-релиз, 10:32
Захарова заявила, что за действия Украины отвечают «натовские кураторы» Политика, 10:29
Вышел первый полноценный трейлер «Дюны 2» режиссера Дени Вильнёва Life, 10:25
Как обновить дачу в новом сезоне. 6 простых идей Недвижимость, 10:25
Акции Whoosh выросли вопреки предложению сенатора убрать самокаты с улиц Инвестиции, 10:23
Зеленский приедет в суд в Гааге Политика, 10:14
Почему импорт соевых бобов стал доводом КНР в противостоянии с США Pro, 10:11
Политика ,  
0 

МИД Китая после атаки на Кремль призвал избегать эскалации

МИД Китая — об атаке на Кремль: Украине и России стоит избегать эскалации
Мао Нин
Мао Нин (Фото: Mark R. Cristino / EPA / ТАСС)

Стороны, участвующие в военном конфликте на Украине, должны избегать любых действий, которые могут обострить кризис. Об заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на брифинге.

«Соответствующие стороны должны избегать любых действий, ведущих к эскалации», — так она ответила на просьбу прокомментировать атаку беспилотников на Кремль (цитата по ТАСС).

В ООН также призвали все стороны конфликта воздерживаться «от любой риторики или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации». Заместитель официального представителя генерального секретаря организации Фархан Хак при этом отмечал, что ООН «не в состоянии» подтвердить сообщения России или Украины об атаке.

3 мая российские власти обвинили Украину в атаке на Кремль с помощью двух беспилотников. Оба аппарата были выведены из строя и не нанесли ущерба, пострадавших не было. В Кремле назвали произошедшее «спланированной террористической акцией».

Киев свою причастность к атаке на Кремль отвергает. Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине не хватает оружия для защиты собственных территорий, поэтому она «не использует его где-то еще».

Комментируя атаку, госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что Соединенные Штаты оставляют Украине выбор «самостоятельно решать, как ей защищать свою территорию». Официальный представитель Белого дома США Карин Жан-Пьер на брифинге подчеркнула, что Вашингтон не поощряет Киев наносить удары по России.

Читайте на РБК Pro
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Как уведомить МВД о получении гражданства или ВНЖ другой страны
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
Три причины планировать секс

МИД Китая после атаки на Кремль призвал избегать эскалации
МИД Китая после атаки на Кремль призвал избегать эскалации

Теги
Китай МИД Китая Кремль беспилотники
Материалы по теме
Антонов пообещал ответ России на атаку на Кремль
Политика
Зеленский опроверг причастность Украины к атаке на Кремль
Политика
Reuters узнал о проведении США оценки сообщений об атаке дронов на Кремль
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter