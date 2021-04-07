В Кремле объяснили решение не приглашать зарубежных лидеров 9 мая

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Кремль не будет приглашать гостей из зарубежных стран на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как это не юбилейная дата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», — ответил Песков на вопрос, будут ли рассылаться приглашения иностранным лидерам на парад Победы.

По словам представителя Кремля, в остальном, скорее всего, в этом году будет «обычный режим» приглашения гостей на парад, но с учетом норм, определенных санитарными властями на момент мероприятия.

В конце марта Песков заявил, что иностранных гостей пока не приглашали на парад в честь Дня Победы. По его словам, «об этом речи не шло».