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Общество ,  
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В Кремле объяснили решение не приглашать зарубежных лидеров 9 мая

Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Кремль не будет приглашать гостей из зарубежных стран на празднование 9 мая в Москве 76-летия Победы в Великой Отечественной войне, так как это не юбилейная дата. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Нет, год не юбилейный, поэтому не имеется в виду приглашать зарубежных участников», — ответил Песков на вопрос, будут ли рассылаться приглашения иностранным лидерам на парад Победы.

По словам представителя Кремля, в остальном, скорее всего, в этом году будет «обычный режим» приглашения гостей на парад, но с учетом норм, определенных санитарными властями на момент мероприятия.

В конце марта Песков заявил, что иностранных гостей пока не приглашали на парад в честь Дня Победы. По его словам, «об этом речи не шло».

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Ранее три близких к администрации президента источника РБК рассказали, что к 9 мая власти Москвы собираются снять ограничения на проведение массовых мероприятий, которые были введены из-за пандемии коронавирусной инфекции. Поэтому шествие «Бессмертного полка» планируется провести в очном формате.

Сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева также заявила о подготовке к проведению очного шествия. При этом она рассказала, что вариант онлайн-шествия тоже прорабатывается.

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В прошлом году из-за пандемии коронавируса парад перенесли, и он прошел 24 июня. На мероприятии присутствовали главы Абхазии, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Южной Осетии. Ряд лидеров отказался приехать в Москву из-за ситуации с COVID-19. При этом в параде приняли участие иностранные военные.

Дмитрий Песков День Победы парад Победы
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