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Lada Granta установила рекорд по продажам в России

АвтоВАЗ сообщил о рекордном росте продаж Lada Granta в России на 665,9%
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости
Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

АвтоВАЗ в апреле продал 19,8 тыс. автомобилей Lada Granta, что стало рекордом продаж с момента запуска модели в 2011 году. Это количество также на 22,4% выше показателя марта и на 665,9% больше по сравнению с апрелем прошлого года. Об этом РБК сообщили в пресс-службе компании.

Всего за апрель АвтоВАЗ продал 27,6 тыс. легковых и коммерческих автомобилей Lada. Это на 18,4% выше показателя марта и на 225% больше, чем в апреле 2022-го.

Автомобилей Niva Legend в апреле было продано почти 3,4 тыс. — результат на 25,5% больше показателей марта и на 358,9% выше по сравнению с предыдущим годом. Внедорожник Niva Travel продался 3,9 тыс. раз, что на 223,7% больше, чем в прошлом году, и на 4,6% выше показателя марта.

На фоне ухода иностранных автопроизводителей доля АвтоВАЗа на российском рынке выросла на треть, до 27,9%, сообщал в январе директор по продажам компании Виталий Осипов. Это рекордный показатель более чем за десять лет (в 2012 году она составляла 18,3%).

По итогам 2022 года самой продаваемой моделью компании стала Lada Granta, ее доля на рынке выросла вдвое — с 6,7 до 14,2%. Всего было продано 95 879 таких автомобилей — против 111,4 тыс. годом ранее.

С 1 мая АвтоВАЗ поднял цены на Lada в среднем на 2%, сообщал президент компании Максим Соколов. При этом он отметил, что общий рост цен на машины не превысит прогнозируемый уровень инфляции в России в 2023 году (по оценке Минэкономразвития, он составит 5,3%). Соколов объяснил рост цен подорожанием компонентов для автомобилей у поставщиков в связи с ростом курса.

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