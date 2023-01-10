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Доля АвтоВАЗа на российском рынке достигла рекорда за 10 лет

На фоне ухода иностранцев АвтоВАЗ получил рекордную за 10 лет долю рынка
На фоне ухода иностранных автопроизводителей доля АвтоВАЗа на российском рынке выросла на треть, до 27,9%. В прошлом году общие продажи автомобилей в России сократились на 59%, а Lada — на 46%
Фото: Павел Ворожцов / ТАСС
Фото: Павел Ворожцов / ТАСС

В 2022 году на фоне западных санкций и ухода иностранных производителей из России продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 59%, c 1,667 млн до 676 тыс. штук. При этом продажи Lada снизились на 46%, до 188,645 тыс., сообщил на пресс-конференции во вторник, 10 января, директор по продажам АвтоВАЗа Виталий Осипов.

В итоге доля компании на российском рынке, по собственным оценкам, выросла с 21% до 27,9%, передает корреспондент РБК. Это рекордный показатель более чем за десять лет (в 2012 году она составляла 18,3%). При этом в осенние месяцы ее рыночная доля достигала 40%. Самая продаваемая модель компании — Lada Granta, ее доля на рынке выросла вдвое — с 6,7% до 14,2%. Всего было продано 95,879 тыс. таких автомобилей — против 111,4 тыс. годом ранее.

В начале марта 2022 года АвтоВАЗ был вынужден приостановить производство автомобилей из-за нехватки комплектующих, но 8 июня его снова восстановил. С 29 августа завод компании в Тольятти перешел на режим шестидневной рабочей недели, напоминает пресс-служба компании. К концу 2022 года темп производства на двух линиях составил 24 тыс. автомобилей в месяц. Пресс-служба утверждает, что АвтоВАЗ совместно с российскими поставщиками смог заместить более 200 позиций компонентов и материалов, заблокированных к поставке.

Однако риски срыва поставки компонентов и нарушения логистических цепочек присутствуют и по-прежнему высоки, заявил глава АвтоВАЗа Максим Соколов. По его словам, недопоставки отдельных субкомпонентов наблюдаются с начала 2023 года. Количество автомобилей, выпускаемых в некомплекте в прошлом году достигало 10 тыс. штук. В начале этого года такие автомобили снова стали выпускаться.

«В 2023 году нам предстоит работа в обстановке сложнейших внешних вызовов, связанных с санкционным давлением. Нашими глобальными целями являются продолжение локализации ключевых деталей и компонентов для достижения технологического суверенитета Lada, тщательная работа с поставщиками, настройка логистических цепочек», отметил Соколов. АвтоВАЗ приложит все усилия для обеспечения страны доступными автомобилями, а также продолжит развивать новые среднесрочные проекты — это семейство автомобилей сегмента «B» и кроссовер на платформе LADA Vesta, которые планируется поставить на производство, в конце 2024-го и конце 2025 годов соответственно, пообещал он.

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