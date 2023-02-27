Глава АвтоВАЗа предупредил о риске роста доли «китайцев» на рынке до 40%

Продажи российских автомобилей падают с середины февраля, заявил президент АвтоВАЗа Максим Соколов. Рост доли китайских автомобилей на рынке — стратегический вызов для отечественного автопрома. АвтоВАЗ просит господдержки

Максим Соколов (Фото: Алексей Майшев / РИА Новости)

Продажи автомобилей в России с середины февраля начали падать, траектория восстановления продаж слабая, заявил на заседании Совфеда президент АвтоВАЗа Максим Соколов и назвал это одним из стратегических вызовов для отечественного автопрома, передает корреспондент РБК.

Соколов высказал мнение, что в 2023 году выделено недостаточно средств по программам льготного кредитования и лизинга, что чревато риском увеличения доли китайских автомобилей на рынке до 40%.

Доля китайских автомобилей на российском рынке продолжает стабильно расти после ухода зарубежных брендов. Согласно данным агентства «Автостат», в октябре она превысила 30,3% от общего объема: на неделе с 3 по 9 октября 2022 года в России были куплены 2916 новых легковых автомобилей из КНР, преимущественно марок Chery (1148 шт.) и Haval (771 шт). За тот же срок в России купили 3713 автомобилей LADA, доля отечественных машин составляла 40%. 12,7% рынка занимали корейские автомобили. В ноябре продажи автомобилей из КНР достигли отметки в 33,4%.

В декабре китайские автомобильные компании впервые стали лидерами продаж, сообщил «Автостат». По данным агентства, в период с 12 по 18 декабря в России продали 3742 китайских автомобиля, это 34,8% от общего числа. Доля отечественных производителей составила 34,5%, в абсолютных числах это 3715 российских машин.

В начале 2022 года доля китайских автомобилей на российском рынке не превышала 10%.