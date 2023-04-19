Инфляция в России опустилась ниже 3% в годовом выражении

Инфляция в России в годовом выражении, исходя из данных недели с 11 по 17 апреля, составила 2,82%. Неделей до этого она была на уровне 3,15%. По итогам года Минэк прогнозировал, что показатель будет равен 5,5%

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

За неделю с 11 по 17 апреля инфляция в России замедлилась до 0,04%, в годовом выражении она снизилась до 2,82% год к году, говорится в обзоре текущей экономической ситуации Минэкономразвития.

«Основной вклад в замедление инфляции внесло снижение темпов роста цен в секторе услуг (0,06%) на фоне возобновления удешевления авиабилетов на внутренние рейсы, а также замедления роста цен на бытовые услуги», — сказано в сообщении.

В секторе продовольственных товаров был отмечен рост цен на 0,08% из-за подорожания плодоовощной продукции, цены на остальные товары из сегмента выросли на 0,03%. На непродовольственные товары цены не растут вторую неделю подряд.

Неделей ранее инфляция в годовом выражении составляла 3,15%, в марте — 3,5%.

За прошедший год потребительские цены в России выросли на 11,94%, сообщал Росстат. Это показатель за декабрь, по традиции он считается итоговой инфляцией за год. В среднем за 2022 год к 2021 году инфляция составила 13,75%.

В 2023 году Минэк прогнозировал существенное замедление инфляции. Как говорил глава ведомства Максим Решетников, ожидается, что во втором квартале года цифры «будут, скорее всего, даже ниже нашего целевого уровня в 4%, по крайней мере в какой-то период».

В прогнозе социально-экономического развития Минэка на текущий год говорится, что по его итогам ожидается инфляция на уровне 5,5% год к году. В 2024–2025 годах предполагается, что темпы роста цен будут на уровне 4%.