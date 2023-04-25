«Автоваз» повысит цены на автомобили Lada

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«Автоваз» с 1 мая повысит цены на автомобили Lada в среднем на 2%. Об этом сообщил президент компании Максим Соколов, его слова передает ТАСС.

Соколов также отметил, что общий рост цен на машины «Автоваза» не превысит прогнозируемый уровень инфляции в стране в 2023 году. Он объяснил рост цен подорожанием компонентов для автомобилей в связи с ростом курса и у поставщиков, и у субпоставщиков компании.

Минэкономразвития прогнозировало, что по итогам текущего года ожидается инфляция на уровне 5,3%. Тем не менее, за неделю с 11 по 17 апреля инфляция в России замедлилась до 0,04%, в годовом выражении она снизилась до 2,82% год к году.

В 2022 году доля компании на российском рынке, по оценкам «Автоваза», выросла с 21% до 27,9%. В осенние месяцы ее рыночная доля достигала 40%. При этом продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) сократились на 59%, а продажи Lada уменьшились на 46%.