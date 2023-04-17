В Воронеже «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

В Воронежской области с октября 2022 года введен средний уровень реагирования. Власти региона сообщили, что «Бессмертный полк» в этом году решено провести в онлайн-формате

Фото: Сергей Ильницкий / EPA / ТАСС

Власти Воронежа приняли решение провести 9 Мая акцию «Бессмертный полк» в онлайн-формате. Об этом РБК сообщили в пресс-службе администрации города.

«На совещании руководитель управления культуры Андрей Харитонов заявил об этом [проведении «Бессмертного полка» в онлайн-формате]», — сказали в администрации.

Акция «Бессмертный полк» проводится в России с 2012 года. Ее участники идут по улицам городов с портретами своих родственников — участников Великой Отечественной войны. В 2019-м в шествиях поучаствовали 10 млн россиян. В 2020 и 2021 году акция прошла в онлайн-режиме из-за пандемии коронавируса. В 2022 году в акции приняли участие более 12 млн россиян.

В Воронежской области, наряду с другими приграничными с Украиной регионами, с октября 2022 года введен средний уровень реагирования. Данный режим предусматривает усиление охраны общественного порядка, особый режим работы гособъектов, объектов связи, транспорта и типографий, ограничения на въезд и выезд людей, а также досмотры автотранспорта.

Ранее об отказе проводить парады на 9 Мая сообщили власти Белгорода и Курска. В то же время воронежские власти утверждали, что парад состоится, как и акция «Бессмертный полк». В Кремле тогда заявили, что решения об отмене или проведении военных парадов на 9 Мая являются прерогативой субъектов Федерации, там должны их принимать исходя из интересов безопасности.

В Москве в параде Победы на Красной площади примут участие более 10 тыс. человек и 125 единиц военной техники, сообщало Минобороны.