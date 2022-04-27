Воронежский губернатор заявил о сбитом разведывательном беспилотнике
Система противовоздушной обороны сбила в небе рядом с Воронежем разведывательный беспилотник утром 27 апреля, сообщил губернатор области Александр Гусев в Telegram.
«Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», — написал он.
Ранее о двух взрывах вблизи микрорайона Шилово в Воронеже сообщал помощник оперативного дежурного ГО и ЧС по Советскому району областного центра. Шилово находится в 200 км от границы с Украиной.
Накануне Гусев продлил еще на 15 суток действие «желтого» уровня террористической опасности в двух приграничных районах — Кантемировском и Россошанском. Он отмечал, что решение носит профилактический характер и нужно для усиления работы правоохранительных органов.
Ночью 27 апреля четыре взрыва произошло в Белгородской области, говорил губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, оперативные службы разбирались в источнике звука. Позже он рассказал о пожаре на сладе боеприпасов в районе села Старая Нелидовка. Пожарные уже ликвидировали открытое горение. Мирные жители и дома не пострадали.
В то же время взрывы слышали и жители Курской области. По предварительным данным, сработала система ПВО, сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто не пострадал, разрушений нет.
25 апреля Старовойт сообщал о двух украинских беспилотниках, которые российские ПВО сбили в селе Боровое.