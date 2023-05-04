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Российские военные отбили атаку беспилотников в Херсонской области

Представитель группировки «Днепр»: войска России отбили атаку дронов в Херсонской области
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС
Фото: Андрей Рубцов / ТАСС

Российские военные отбили атаку украинских беспилотников на жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области, заявил «РИА Новости» начальник пресс-центра группировки «Днепр» Алексей Рулев.

Дроны были уничтожены в районе населенных пунктов Обрывка, Новая Маячка (оба расположены к юго-западу от Новой Каховки), Подстепное и Саги (к востоку и юго-востоку от Херсона), уточнил он. Кроме того, артиллерия нанесла удар по живой силе в районе скопления резервов ВСУ на херсонском направлении, а также минометным расчетам и радиолокационной станции американского производства.

В районе населенных пунктов Бургунка и Львова была подбита бронетанковая техника, сорваны ротации подразделений ВСУ.

Минобороны 2 мая сообщало, что российские силы противовоздушной обороны и воздушно-космических сил сбили в Херсонской области два самолета — МиГ-29 и Су-25. Один истребитель уничтожили в районе населенного пункта Миролюбовка, другой — у поселка Велетенское.

Штурмовики Су-25 и истребители МиГ-29 состоят на вооружении ВВС Украины со времен распада СССР. После начала российской спецоперации две страны НАТО — Польша и Словакия — решили передать Киеву истребители МиГ-29 и Су-25. Позже к ним присоединилась Северная Македония, направив Украине свои Су-25.

В Кремле осуждают западные поставки оружия Украине. Российские власти считают, что это приведет к эскалации и затягиванию конфликта.

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Российские военные отбили атаку беспилотников в Херсонской области
Российские военные отбили атаку беспилотников в Херсонской области

Теги
Херсонская область беспилотники ВСУ
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