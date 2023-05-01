Часть Днепра и Херсона осталась без света из-за удара по инфраструктуре

Из-за повреждения распределительных сетей в результате обстрелов обесточенными оказались часть жителей Днепра и области, а также более 18 тыс. абонентов в Херсоне и области, сообщили в Минэнерго

Фото: dnipropetrovskaODA / Telegram

В Днепропетровской и Херсонской областях в результате «очередного массированного удара» значительные повреждения получила сетевая инфраструктура, что оставило без света часть жителей, заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко, его слова приводятся в телеграм-канале Минэнерго.

«Повреждений объектов, генерирующих электроэнергию, не зафиксировано», — уточнил он.

По его словам, из-за повреждения распределительных сетей обесточенными оказались часть жителей Днепра и области. Кроме того, из-за обстрела без электричества остались более 11 тыс. абонентов в Херсоне и 7,1 тыс. — в области. На ремонт потребуется несколько суток.

Компания «Укрэнерго» написала в телеграм-канале, что ракетный удар утром 1 мая не нанес повреждений энергетической инфраструктуре, поэтому необходимости в ограничении потребления электроэнергии нет.

На Украине с середины октября регулярно объявляют воздушную тревогу. Власти неоднократно сообщали о взрывах и повреждении энергообъектов. Российское Минобороны утверждает, что наносит массированные ракетные удары только по украинским объектам военного управления и энергетической системы.

Ночью 1 мая в некоторых регионах Украины, в том числе в Киеве, Днепропетровской и Херсонской областях, вновь объявлялась воздушная тревога. Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак писал в телеграм-канале о работе ПВО. Силы противовоздушной обороны работали, в частности, в Киеве и области, рассказали власти. Руководство Днепропетровской области сообщало о взрывах в Павлограде, ракета попала в городское предприятие, после чего возник пожар. Региональная администрация сообщала о 34 пострадавших.