Президент Бразилии допустил причастность Болсонару к беспорядкам

Отъезд бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару из страны и его длительное «молчание» после проигрыша на выборах создают впечатление, что он был осведомлен о произошедших в начале января беспорядках, устроенных в основном его сторонниками, заявил нынешний бразильский лидер Луис Инасиу Лула да Силва в интервью GloboNews.

Да Силва отметил, что Болсонару уехал из страны в конце декабря до завершения срока полномочий в качестве президента, «как будто он убегал в страхе перед чем-то». «Его молчание даже после произошедшего здесь создавало у меня впечатление, что он знает все, что происходит, что он имеет много общего с происходящим», — сказал президент.

«Возможно, этот Болсонару надеялся вернуться в Бразилию в честь государственного переворота», — добавил он.

Также да Силва пообещал, что все участвовавшие в беспорядках военные будут наказаны независимо от ранга и степени причастности.

В бразильской столице Бразилиа 8 января сторонники Болсонару начали демонстрацию, требуя пересмотра итогов голосования на президентских выборах в 2022 году. Голосование состоялось в конце октября 2022 года, по его результатам Лула да Силва набрал 50,8% голосов, а Болсонару — 49,2%.

Протестующие начали штурмовать правительственные здания, в том числе Верховный суд, Национальный конгресс и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. В этот момент да Силва находился в штате Сан-Паулу с инспекцией последствий паводков. Да Силва прервал поездку и вернулся в Бразилиа, а также объявил в столице режим ЧС.

В результате за 8 и 9 января были задержаны более 1,5 тыс. демонстрантов.

Суд включил Болсонару в список фигурантов дела о погромах. По мнению прокуратуры, он «совершил акт подстрекательства общественности к совершению преступлений, что является нарушением статьи 286 УК». Поводом стало его видео, в котором Болсонару поставил под сомнение результаты выборов.

Сам Болсонару осудил погромы. 9 января он был госпитализирован в США с болью в животе. Это не первый случай таких жалоб у бывшего бразильского лидера: в 2018 году, после получения ножевого ранения на предвыборном мероприятии, он перенес операцию и с тех пор несколько раз проходил лечение в больницах. 11 января он выписался из больницы.