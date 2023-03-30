Болсонару вернулся в Бразилию

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 31 марта
EUR ЦБ: 83,76 (+0,28) Инвестиции, 16:11 Курс доллара на 31 марта
USD ЦБ: 77,09 (+0,11) Инвестиции, 16:11
Крымчанину дали 10 лет за поджог военкомата и подготовку диверсии Политика, 16:37
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:37
«Облака над головой»: Джим Керри — о тревожных мыслях Pro, 16:31
От бухгалтерии до геоаналитики: как помочь своему бизнесу развиваться РБК и СберБизнес, 16:30
ЦИАН сообщил о возвращении к прибыли по итогам 2022 года Инвестиции, 16:23
В Крыму депутаты одобрили идею увольнять госслужащих-иноагентов Политика, 16:15
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:12
Харизма: как ее развивать и располагать к себе людей
На интенсиве РБК Pro за 5 дней вы научитесь поддерживать любой разговор и вызывать симпатию даже у тех, кто вам не нравится
Прокачать навык
В МИДе заявили, что вопрос об обмене журналиста WSJ пока не стоит Политика, 16:10
РФС назвал процент от зарплат футболистов, который пойдет спортшколам Спорт, 16:07
Лавров в апреле посетит Турцию Политика, 16:00
Болсонару вернулся в Бразилию Политика, 15:57
Осужденного за дискредитацию Москалева задержали в Белоруссии Политика, 15:54
Глава группы «Газпромбанк Лизинг» с рабочим визитом посетил КНР Пресс-релиз, 15:53
Мишустин ввел приоритет отечественных процессоров на госзакупках Экономика, 15:47
Политика ,  
0 

Болсонару вернулся в Бразилию

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну после поражения на выборах
Жаир Болсонару
Жаир Болсонару (Фото: Ton Molina / Reuters)

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну впервые после поражения на выборах 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Перед возвращением в Бразилию Болсонару заявил, что не собирается возглавлять оппозицию. Вместо этого экс-политик собирается сотрудничать с Либеральной партией и помогать ей на ближайших муниципальных выборах. Либеральная партия Бразилии сообщила, что Болсонару станет ее «почетным президентом».

Болсонару не признал поражение на выборах и не приехал на инаугурацию нового президента Бразилии да Силвы 1 января. Вместо этого политик уехал в США.

8 января сторонники Болсонару начали демонстрацию, требуя пересмотра итогов голосования на президентских выборах в 2022 году. Голосование состоялось в конце октября 2022 года, по его результатам Лула да Силва набрал 50,8% голосов, а Болсонару — 49,2%.

Протестующие в итоге штурмом взяли несколько зданий, где расположены органы власти, в том числе Национальный конгресс, Верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. Полиция разогнала митингующих. Болсонару впоследствии осудил своих сторонников.

Читайте на РБК Pro
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран
В России смягчат налоговую ответственность. Кому простят уголовное дело
Salesforce увольняет 8 тыс. человек. Что стало с ее «семейной» культурой
Если вы многозадачны, вы неэффективны: как все исправить

После беспорядков суд включил Болсонару в число фигурантов дела о беспорядках в Бразилии. Экс-президента подозревают в «совершении акта подстрекательства общественности к совершению преступлений».

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Болсонару мог быть причастен к беспорядкам. По его словам, Болсонару уехал из страны в спешке перед инаугурацией нового президента, потому что «надеялся вернуться в Бразилию в честь государственного переворота».

Теги
Бразилия Жаир Болсонару
Материалы по теме
Болсонару заявил о планах вернуться в Бразилию в ближайшие недели
Политика
Болсонару запросил у США туристическую визу на шесть месяцев
Политика
Президент Бразилии допустил причастность Болсонару к беспорядкам
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter