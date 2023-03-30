Болсонару вернулся в Бразилию

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну после поражения на выборах

Жаир Болсонару (Фото: Ton Molina / Reuters)

Экс-президент Бразилии Жаир Болсонару вернулся в страну впервые после поражения на выборах 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Перед возвращением в Бразилию Болсонару заявил, что не собирается возглавлять оппозицию. Вместо этого экс-политик собирается сотрудничать с Либеральной партией и помогать ей на ближайших муниципальных выборах. Либеральная партия Бразилии сообщила, что Болсонару станет ее «почетным президентом».

Болсонару не признал поражение на выборах и не приехал на инаугурацию нового президента Бразилии да Силвы 1 января. Вместо этого политик уехал в США.

8 января сторонники Болсонару начали демонстрацию, требуя пересмотра итогов голосования на президентских выборах в 2022 году. Голосование состоялось в конце октября 2022 года, по его результатам Лула да Силва набрал 50,8% голосов, а Болсонару — 49,2%.

Протестующие в итоге штурмом взяли несколько зданий, где расположены органы власти, в том числе Национальный конгресс, Верховный суд и рабочую резиденцию главы государства — дворец Планалту. Полиция разогнала митингующих. Болсонару впоследствии осудил своих сторонников.

После беспорядков суд включил Болсонару в число фигурантов дела о беспорядках в Бразилии. Экс-президента подозревают в «совершении акта подстрекательства общественности к совершению преступлений».

Президент Бразилии Лула да Силва заявил, что Болсонару мог быть причастен к беспорядкам. По его словам, Болсонару уехал из страны в спешке перед инаугурацией нового президента, потому что «надеялся вернуться в Бразилию в честь государственного переворота».