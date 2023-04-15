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Суд Бразилии обязал Болсонару дать показания по делу о штурме
Судья Верховного суда Бразилии Александр де Мораес обязал бывшего президента Жаира Болсонару дать показания о штурме правительственных зданий в столице в начале 2023 года, передает CNN Brazil.
Он дал федеральной полиции 10 дней на допрос экс-президента.
«Я удовлетворяю запрос Генпрокурора республики и поручаю федеральной полиции приступить к слушанию дела Жаира Мессиаса Болсонару», — говорится в приказе.
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