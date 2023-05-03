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В тушении пожара у порта Тамани задействовали пять пожарных поездов

К тушению возгорания резервуара с нефтепродуктами у порта Тамани привлекли пожарные поезда

В тушении пожара у порта Тамани задействовали пять пожарных поездов
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К тушению пожара на нефтебазе в поселке Волна в Темрюкском районе привлекли пять пожарных поездов, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

Возгорание ликвидируют 188 человек, работой руководит начальник регионального управления МЧС Олег Волынкин. «Возгорание серьезное; чтобы его локализовать, используют пенную атаку», — написал Кондратьев.

О возгорании резервуара с нефтепродуктами губернатор сообщил утром. Пожару присвоили повышенный ранг сложности — площадь составила 1,2 тыс. кв. м. Кондратьев утверждает, что угрозы местным жителям нет. Никто не пострадал. Причины происшествия устанавливаются.

По данным Baza, перед началом пожара местные жители слышали взрыв. Предварительной версией канал называл атаку беспилотника, о том же писал Shot. Официальных подтверждений этой версии не поступало.

Теги
Краснодарский край МЧС пожары Тамань нефтепродукты Вениамин Кондратьев пожарный поезд
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