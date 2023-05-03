Пожар на нефтебазе в поселке Волна Краснодарского края. Видео

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В ночь на 3 мая в Темрюкском районе Краснодарского края загорелся резервуар с нефтепродуктами. Инцидент произошел в поселке Волна, пожару присвоили высший ранг сложности. К утру площадь возгорания составила 1,2 тыс. кв. м, к тушению пожара привлекли пять пожарных поездов.

Официально власти причину пожара не назвали. ТАСС со ссылкой на экстренные службы сообщил, что пожар начался после падения на резервуар беспилотника.