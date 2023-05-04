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Спикер ВСУ заявил о невозможности противостоять российским авиабомбам

Спикер ВСУ Игнат: украинские силы не могут противостоять российским планирующим авиабомбам

Украинские военные не могут противостоять российским планирующим бомбам большой дальности и нуждаются в истребителях американского производства, заявил спикер воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, передает Newsweek.

По его словам, речь идет об авиационных боеприпасах, оснащенных крыльями и навигационными системами для обеспечения большей дальности и точности.

«Эти бомбы могут пролететь около 70 км и поразить объекты критической инфраструктуры <...>. Мы не можем противостоять такому типу боеприпасов», — сказал Игнат.

В связи с этим он заявил, что истребители F-16 — единственное решение растущей проблемы с планирующими бомбами. «Все знают ответ, нам нужна длинная рука, чтобы добраться до противника на расстоянии больше, чем мы можем сделать это сейчас», — объяснил спикер ВСУ.

В конце апреля президент Украины Владимир Зеленский тоже говорил, что без западных истребителей F-16 украинским военным будет гораздо сложнее вести боевые действия, но затягивать с наступлением из-за этого Киев не будет. Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба связывал получение Киевом F-16 с результатами контрнаступления. 3 мая Зеленский сообщил, что украинские войска скоро пойдут в наступление.

Россия неоднократно критиковала поставки оружия и военной техники Киеву со стороны США и европейских стран. Обсуждение вопроса о передаче Украине современных истребителей пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ростом вовлеченности стран Запада в конфликт.

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Спикер ВСУ заявил о невозможности противостоять российским авиабомбам
Спикер ВСУ заявил о невозможности противостоять российским авиабомбам

Теги
ВСУ бомбы истребители
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