Захарова ответила на требования Польши по репарациям словом «доиграются»

Мария Захарова (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Польша может «доиграться», если выдвинет России требования по репарациям за ущерб, который страна якобы понесла от СССР в ходе Второй мировой войны. Об этом заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова.

«Вы знаете, я просто одним словом могу ответить на этот вопрос: доиграются», — прокомментировала она (цитата по ТАСС).

Ранее глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявил в интервью газете Financial Times, что Варшава может потребовать от Москвы репарации по итогам Второй мировой войны. По его словам, это станет возможным после того, как «будет достигнут успех с Германией» в данном вопросе.

Предложения потребовать от России репараций также выдвигали другие польские политики. Так, президент Польши Анджей Дуда в интервью Wprost сказал, что власти республики «должны это сделать».

Тогда директор Третьего европейского департамента МИДа Олег Тяпкин назвал такие идеи «неадекватными претензиями <...> в области политических фантазий».

В сентябре 2022 года сейм Польши принял резолюцию о выплате репараций и призвал правительство Германии взять на себя финансовую ответственность «за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны».

Позднее Варшава направила Берлину ноту о репарациях, потребовав от Берлина около $1,3 трлн. В январе МИД Польши сообщил об отказе Германии от переговоров о репарациях. Берлин настаивал, что выполнил все обязательства по компенсации ущерба.