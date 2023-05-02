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В Польше допустили требование репараций от России

Представитель офиса президента Польши: Варшава может потребовать репарации от России
Осенью прошлого года Польша потребовала репарации от Германии на сумму около $1,3 трлн. Берлин отказал в этом требовании. В МИД России назвали вопрос репараций Польше «политическими фантазиями»
Марчин Пшидач
Марчин Пшидач (Фото: president.pl)

Польша может потребовать репарации от России по итогам Второй мировой войны, заявил глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач в интервью газете Financial Times.

«Мы считаем, что можем начать диалог с Берлином, но с [президентом России Владимиром] Путиным — это другая цивилизация. Как только будет достигнут успех с Германией, следующим шагом может стать начало такой дискуссии с другим угнетателем», — сказал он в ответ на вопрос, почему Варшава не требует репараций от Москвы.

В середине сентября 2022 года польский сейм принял резолюцию о выплате репараций, в которой призвал немецкое правительство «безоговорочно взять на себя политическую, историческую, юридическую и финансовую ответственность за весь вред, причиненный Польше и ее гражданам в результате развязанной Третьим германским рейхом Второй мировой войны».

В начале октября Польша направила Германии ноту о репарациях. Варшава требует от Берлина 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн).

В январе МИД Польши сообщил об отказе Германии от переговоров о репарациях. В Берлине настаивали, что уже выполнили все обязательства по компенсации ущерба. Кроме того, в 1991 году Германия выплатила дополнительные €1,3 млрд по соглашению о добрососедстве.

Польские политики также предлагали потребовать репарации от России за военные потери, причиненные СССР. Президент Анджей Дуда в интервью Wprost сказал, что власти республики «должны это сделать». Директор Третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин в разговоре с «РИА Новости» назвал такие идеи «неадекватными претензиями <...> в области политических фантазий».

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