Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района, всего было зафиксировано восемь «прилетов», сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, пострадавших нет. Повреждены окна, фасады, заборы 15 домов, а также крыша местной поликлиники и газопровод низкого давления, частично нарушено электроснабжение поселка. Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества, заверил Старовойт.
Курская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно попадает под обстрелы. Об ударе по поселку Теткино Старовойт ранее сообщал 2 мая. По его словам, всего было зафиксировано десять «прилетов». Пострадавших нет. В семи домовладениях повреждения получили крыши, фасады, окна и заборы. Кроме того, была повреждена газовая труба.
В середине апреля после обстрела в Теткино загорелись дом и сарай. Поселок частично остался без электричества. Пострадавших не было.
Глушковский район граничит с Сумской областью Украины. В Курской области действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также там ввели средний уровень реагирования.