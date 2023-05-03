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Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Курский губернатор Старовойт: под обстрел попал поселок Теткино
Фото: Яндекс.Карты
Фото: Яндекс.Карты

Под обстрел попал поселок Теткино Глушковского района, всего было зафиксировано восемь «прилетов», сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт.

По его словам, пострадавших нет. Повреждены окна, фасады, заборы 15 домов, а также крыша местной поликлиники и газопровод низкого давления, частично нарушено электроснабжение поселка. Как только будет возможность, специалисты приступят к восстановлению электричества, заверил Старовойт.

Курская область, как и другие граничащие с Украиной регионы России, регулярно попадает под обстрелы. Об ударе по поселку Теткино Старовойт ранее сообщал 2 мая. По его словам, всего было зафиксировано десять «прилетов». Пострадавших нет. В семи домовладениях повреждения получили крыши, фасады, окна и заборы. Кроме того, была повреждена газовая труба.

В середине апреля после обстрела в Теткино загорелись дом и сарай. Поселок частично остался без электричества. Пострадавших не было.

Глушковский район граничит с Сумской областью Украины. В Курской области действует бессрочный высокий (желтый) уровень террористической опасности. Также там ввели средний уровень реагирования.

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

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