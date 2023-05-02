Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины
Украинская армия планирует начать контрнаступление в следующие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News. Текст разговора опубликован на сайте американского Госдепартамента.
«Мы знаем, что Украина намеревается провести контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет. В конечном счете ее успех на поле боя — лучший и, вероятно, самый быстрый способ приступить к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру», — заявил Блинкен.
28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти завершили подготовку к наступлению, а 1 мая — что вышли на финишную прямую. Президент Владимир Зеленский сказал на следующий день, что армия не будет дожидаться поставок истребителей F-16 от западных стран и начнет операцию без них. При этом он добавил, что без западной авиации Украине будет гораздо сложнее вести боевые действия. В марте Зеленский говорил, что начать наступление невозможно из-за нехватки боеприпасов и оружия.
Российская сторона внимательно следит за заявлениями о контрнаступлении украинских военных и учитывает их в планировании военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минобороны учитывает эти данные при планировании специальной военной операции, также сказал он.
За апрель украинские потери, по оценке Москвы, составили 15 тыс. человек, заявил 2 мая министр обороны Сергей Шойгу.
«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — отметил он.