Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины

Госсекретарь США заявил, что украинский «успех на поле боя» может стать лучшим способом начать мирные переговоры. Министр обороны Шойгу отметил «значительные потери» Украины, несмотря на военную помощь со стороны стран Запада

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Украинская армия планирует начать контрнаступление в следующие недели, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью телеканалу Fox News. Текст разговора опубликован на сайте американского Госдепартамента.

«Мы знаем, что Украина намеревается провести контрнаступление в ближайшие недели. Посмотрим, что произойдет. В конечном счете ее успех на поле боя — лучший и, вероятно, самый быстрый способ приступить к переговорам, которые приведут к справедливому и прочному миру», — заявил Блинкен.

28 апреля министр обороны Алексей Резников заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) почти завершили подготовку к наступлению, а 1 мая — что вышли на финишную прямую. Президент Владимир Зеленский сказал на следующий день, что армия не будет дожидаться поставок истребителей F-16 от западных стран и начнет операцию без них. При этом он добавил, что без западной авиации Украине будет гораздо сложнее вести боевые действия. В марте Зеленский говорил, что начать наступление невозможно из-за нехватки боеприпасов и оружия.

Российская сторона внимательно следит за заявлениями о контрнаступлении украинских военных и учитывает их в планировании военной операции. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Минобороны учитывает эти данные при планировании специальной военной операции, также сказал он.

За апрель украинские потери, по оценке Москвы, составили 15 тыс. человек, заявил 2 мая министр обороны Сергей Шойгу.

«Несмотря на беспрецедентную военную помощь со стороны западных стран, противник несет значительные потери», — отметил он.