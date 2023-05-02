Губернатор Брянской области назвал причину схода грузового поезда с рельс

Александр Богомаз (Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС)

В районе железнодорожной станции Снежетьская сработало неустановленное взрывное устройство, это стало причиной схода грузового поезда с рельс, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

«Пострадавших нет. В результате происшествия с рельс сошел локомотив и несколько вагонов грузового состава», — говорится в сообщении главы региона. Он добавил, что оперативные службы работают на месте происшествия.

Вечером 2 мая в Брянской области было взорвано железнодорожное полотно на перегоне Снежетьская — Белые Берега. Движение на участке остановлено. В результате взрыва опрокинулись вагоны грузового поезда. В РЖД заявили, что с рельсов сошли около 20 вагонов.

Это второй подрыв железнодорожного полотна за последние два дня. 1 мая в Унечском районе на 136-м километре маршрута Брянск — Унеча неизвестные взорвали бомбу, в результате чего с рельсов сошел локомотив и семь вагонов грузового поезда. Пострадавших не было. У поезда загорелись две цистерны с газойлем. Утром 2 мая движение на перегоне Унеча — Рассуха было восстановлено. Железнодорожники уложили около 100 м нового железнодорожного полотна.