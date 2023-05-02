В Брянской области восстановили движение поездов после взрыва

РЖД: движение поездов на участке в Брянской области после взрыва восстановлено

На железнодорожном перегоне Унеча — Рассуха в Брянской области восстановили движение после того, как 1 мая из-за взрыва поезд сошел с путей, сообщает РЖД в телеграм-канале. Компания причиной схода поезда назвала «незаконное вмешательство в работу железной дороги».

«В ликвидации последствий произошедшего участвовало около 300 железнодорожников и 3 восстановительных поезда. Уложено около 100 метров железнодорожного полотна», — говорится в сообщении.

Следовавший из Гомеля в Брянск грузовой поезд сошел с рельсов 1 мая, когда в 50 м от локомотива сработало взрывное устройство. Несколько вагонов сошли с рельсов: по данным брянских властей — два локомотива и семь вагонов, по данным белорусского Минтранса — восемь вагонов. Всего в составе поезда было 78 вагонов. Как писал телеграм-канал Baza, cостав вез нефтепродукты и пиломатериалы. Пострадавших нет.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз уточнял, что инцидент произошел в Унечском районе области на 136-м км участка Брянск — Унеча. В результате ЧП загорелся локомотив, его потушили в течение часа.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту произошедшего.