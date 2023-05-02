РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области

РЖД: вмешательство в работу транспорта привело к сходу локомотива в Брянской области

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Локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних людей, говорится в поступившем в РБК сообщении РЖД.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении РЖД.

Пострадавших, открытого горения нет. На месте происшествия работают пожарные, туда же направлены пожарный и два восстановительных поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые берега приостановлено.

Вечером 2 мая в Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда, сообщил РБК источник, близкий к МВД.

Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что было слышно три взрыва.

Это второй подрыв железнодорожного полотна за последние дни. 1 мая в Унечском районе на 136-м километре маршрута Брянск — Унеча неизвестные взорвали бомбу, в результате чего с рельсов сошел локомотив и семь вагонов грузового поезда. Пострадавших не было. У поезда загорелись две цистерны с газойлем. Утром 2 мая движение на перегоне Унеча — Рассуха было восстановлено.