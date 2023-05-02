РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (-0,72) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (-0,55) Инвестиции, 16:19
Где выгодно покупать брендовую одежду, обувь и аксессуары РБК и Familia, 22:29
Роналду возглавил рейтинг Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Спорт, 22:20
Инвестора-активиста Карла Айкана обвинили в создании финансовой пирамиды Инвестиции, 22:11
Блинкен назвал возможные сроки начала контрнаступления Украины Политика, 22:09
Несколько факультетов МГУ перевели на дистанционное обучение из-за кори Общество, 22:04
ПСЖ отстранил Месси за несанкционированную поездку в Саудовскую Аравию Спорт, 21:58
Кадры с сошедшим с рельс грузовым поездом в Брянской области Общество, 21:50
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
Эрдоган объявил о шаге к энергонезависимости Турции Бизнес, 21:45
Губернатор Брянской области назвал причину схода грузового поезда с рельс Политика, 21:33
Мэр Тбилиси сравнил санкции против России с харакири Политика, 21:27
Reuters узнал, что Путина не пригласили в Британию на коронацию Карла III Политика, 21:19
РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области Политика, 21:19
Семейный топ: подборка больших квартир РБК и ПИК, 21:16
Генерал США оценил способность Украины идти в наступление Политика, 21:13
Политика ,  
0 

РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области

РЖД: вмешательство в работу транспорта привело к сходу локомотива в Брянской области

РЖД сообщили детали о сходе грузового поезда в Брянской области
Video

Локомотив и вагоны грузового поезда в Брянской области сошли с рельсов из-за вмешательства посторонних людей, говорится в поступившем в РБК сообщении РЖД.

«Сегодня в 19:47 на неэлектрифицированном однопутном перегоне Снежетьская — Белые Берега в Брянской области из-за незаконного вмешательства в работу железнодорожного транспорта произошел сход локомотива и около 20 вагонов грузового поезда», — говорится в сообщении РЖД.

Пострадавших, открытого горения нет. На месте происшествия работают пожарные, туда же направлены пожарный и два восстановительных поезда. Движение на участке Снежетьская — Белые берега приостановлено.

Вечером 2 мая в Брянской области было подорвано железнодорожное полотно, в результате чего опрокинулись вагоны грузового поезда, сообщил РБК источник, близкий к МВД.

Источник телеграм-канала SHOT сообщил, что было слышно три взрыва.

Читайте на РБК Pro
Игра не по правилам: сможет ли Запад выдержать конкуренцию с Китаем
Какие вопросы стоит задавать на переговорах, а какие только все испортят
В каких случаях чипсы и газировка могут быть полезны для рациона ребенка
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ

Это второй подрыв железнодорожного полотна за последние дни. 1 мая в Унечском районе на 136-м километре маршрута Брянск — Унеча неизвестные взорвали бомбу, в результате чего с рельсов сошел локомотив и семь вагонов грузового поезда. Пострадавших не было. У поезда загорелись две цистерны с газойлем. Утром 2 мая движение на перегоне Унеча — Рассуха было восстановлено.

Теги
Брянская область поезд сход с рельсов РЖД
Материалы по теме
Грузовой поезд сошел с рельс из-за подрыва в Брянской области
Общество
Бастрыкин поручил завести дело после схода поезда с рельсов под Брянском
Политика
РЖД довезет пассажиров автобусами из-за схода поезда с рельсов у Брянска
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter