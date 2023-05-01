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У сошедшего с рельсов в Брянской области поезда загорелся локомотив

РЖД: сошедший с рельсов после взрыва в Брянской области локомотив загорелся
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 036,65 +0,05% Купить

У сошедшего с рельсов в Брянской области поезда загорелся локомотив
Video

Сошедшие с рельсов локомотив и две цистерны с газойлем загорелись в Брянской области. Об этом сообщили в РЖД.

«В результате инцидента произошло возгорание локомотива», — заявили в компании.

Поезд сошел с рельсов на 136-м км ж/д путей Брянск — Унеча. На рельсах детонировало неустановленное взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено.

В РЖД предупредили, что из-за инцидента возможны задержки пассажирских поездов № 202 Новозыбков — Москва и № 86 Климов — Москва. В настоящий момент на месте происшествия работают пожарные, также туда направляются восстановительные поезда.

Теги
Брянская область поезд сход с рельсов Пожар РЖД
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