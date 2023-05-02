«Известия» узнали причину смерти Валентина Юдашкина

Валентин Юдашкин, архивное фото (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Модельер Валентин Юдашкин умер от рака, сообщил источник «Известий».

Он напомнил, что в 2016 году у дизайнера был диагностирован рак почки. Со временем метастазы распространились по всему организму, затронув мозг. «В ходе лечения наблюдалась отрицательная динамика, лучевая терапия не дала необходимого эффекта», — сообщил собеседник издания.

Об онкологическом заболевании сам Юдашкин рассказал в 2021 году в интервью «Аргументам и Фактам». «Вначале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил он.

Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Стилист Влад Лисовец назвал его смерть огромной трагедией. Модельер Татьяна Котегова заявила, что Юдашкин внес огромный вклад в российскую моду. Историк моды Александр Васильев предложил создать в России национальный музей для увековечивания памяти Юдашкина и модельера Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля.