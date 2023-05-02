«Известия» узнали причину смерти Валентина Юдашкина

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 мая
EUR ЦБ: 87,66 (—) Инвестиции, 16:19 Курс доллара на 3 мая
USD ЦБ: 79,96 (—) Инвестиции, 16:19
«Мода — это прежде всего поиск самого себя»: жизнь Валентина Юдашкина Общество, 16:25 
Агент Малкома отреагировал на информацию об интересе «Арсенала» к игроку Спорт, 16:21
В России появится гибридный кроссовер Skywell HT-i Авто, 16:20
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 16:18
В Мелитополе задержали подозреваемых в покушении на замначальника полиции Политика, 16:16
Минобороны России сообщило о трех сбитых самолетах Украины за сутки Политика, 16:14
Военная операция на Украине. Главное Политика, 16:05
Спите по 8 часов, но не высыпаетесь?
На интенсиве РБК Pro вы узнаете, как улучшить качество сна и с легкостью вставать по утрам
Прокачать навык
«Он всегда был первым». Что Зайцев и Юдашкин говорили друг о друге Life, 16:00
«ВТБ Мои Инвестиции» обновили список акций-фаворитов на российском рынке Инвестиции, 16:00
Петросян попросил «не нагнетать панику» по поводу его здоровья Общество, 15:56
МИД Украины связал передачу Киеву F-16 с результатами контрнаступления Политика, 15:52
Собянин подвел итоги работы столичного Стройкомплекса с 2011 года Город, 15:47
На руководство криптобиржи Coinbase подали в суд за инсайдерскую торговлю Крипто, 15:44
Путин открыл трамвайное движение в Мариуполе Политика, 15:41
Общество ,  
0 

«Известия» узнали причину смерти Валентина Юдашкина

«Известия»: модельер Валентин Юдашкин умер от рака
Валентин Юдашкин, архивное фото
Валентин Юдашкин, архивное фото (Фото: Benoit Tessier / Reuters)

Модельер Валентин Юдашкин умер от рака, сообщил источник «Известий».

Он напомнил, что в 2016 году у дизайнера был диагностирован рак почки. Со временем метастазы распространились по всему организму, затронув мозг. «В ходе лечения наблюдалась отрицательная динамика, лучевая терапия не дала необходимого эффекта», — сообщил собеседник издания.

Об онкологическом заболевании сам Юдашкин рассказал в 2021 году в интервью «Аргументам и Фактам». «Вначале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил он.

Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет. Стилист Влад Лисовец назвал его смерть огромной трагедией. Модельер Татьяна Котегова заявила, что Юдашкин внес огромный вклад в российскую моду. Историк моды Александр Васильев предложил создать в России национальный музей для увековечивания памяти Юдашкина и модельера Вячеслава Зайцева, который умер 30 апреля.

Теги
Валентин Юдашкин модельер рак онкология
Материалы по теме
Модельер Котегова назвала Юдашкина достоянием России
Общество
Кремль оценил вклад «культурной пропаганды» Юдашкина за рубежом
Политика
Галкин пожелал «легкого путешествия» умершему модельеру Юдашкину
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter