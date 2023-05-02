«Главная наша задача ― быть непохожим»: какие костюмы создавал Юдашкин

Валентин Юдашкин, архивное фото (Фото: Олег Никишин / Getty Images)

Умер российский модельер Валентин Юдашкин. Он начал свою карьеру в начале 1990-х. По словам историка моды Александра Васильева, Юдашкин «был творцом в стиле гламурного максимализма». «Он создавал модели на очень стройных, очень богатых и очень молодых женщин. Он отличился и тем, что создал одежду для российской армии и дважды — для олимпийских сборных России. Он создавал книги, оформлял спектакли, делал украшения и даже создавал парфюмерные ароматы. Можно сказать, он был творцом-самоучкой», — рассказал Васильев РБК.

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