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Стилист Влад Лисовец назвал трагедией смерть Юдашкина и Зайцева

Влад Лисовец: смерти Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина — это огромная трагедия
Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, архивное фото
Валентин Юдашкин и Вячеслав Зайцев, архивное фото (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Смерти модельеров Вячеслава Зайцева и Валентина Юдашкина — это огромная трагедия, сказал РБК стилист Владислав Лисовец.

«В такое время ушло сразу два дизайнера, это огромная трагедия. Валентин — это человек, который помогал всем российским женщинам, особенно российской эстраде, выглядеть по-голливудски, с достоинством, потому что его наряды всегда хорошо сидели на артистах и артистках», — рассказал он РБК.

По словам Лисовца, Юдашкин «со всеми дружил, это тот случай, когда про человека ничего нельзя сказать плохого». «Сколько раз я с ним виделся, это всегда достоинство, культура, доброта, мягкость, она чувствовалась и в его творчестве», — вспоминает стилист.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Источник газеты «Известия» сообщил, что в этот день модельера госпитализировали, он скончался в реанимации. По данным издания, у Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

Валентин Юдашкин выразил соболезнования семье Зайцева. «Я помню, как пришел к нему учиться в Дом моды на проспекте Мира. Это было просто незабываемо, каждая встреча и все годы, проведенные рядом с ним. <...> Он помогал многим, особенно молодым и начинающим дизайнерам. Был очень открытым. И большим профессионалом своего дела», — сказал Юдашкин, заявление которого опубликовано на его сайте.

Сам Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет, сообщил «Первый канал» со ссылкой на его супругу. В 2021 году модельер рассказал, что с 2016-го борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин в интервью изданию «Аргументы и факты».

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