Модельер Котегова назвала Юдашкина достоянием России

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Модельер Татьяна Котегова назвала Валентина Юдашкина достоянием России, а его вклад в российскую моду — уникальным. Так она прокомментировала РБК смерть своего коллеги.

«Россия потеряла еще одного талантливого художника-модельера. Валентин Юдашкин — достояние России. Очень больно осознавать уход коллег. Вклад Валентина в российскую моду был уникальным. Его коллекции были представлены на показах в Париже. Европейская публика рукоплескала. Пусть земля ему будет пухом», — сказала владелица модного дома Tanya Kotegova.

Валентин Юдашкин умер 2 мая в возрасте 59 лет, сообщил «Первый канал» со ссылкой на его супругу. В 2021 году модельер рассказал, что уже несколько лет борется с раком пищевода. «Вначале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин.

Юморист Максим Галкин (включен Минюстом в реестр иноагентов), комментируя смерть Юдашкина, назвал его верным другом и близким человеком. «Легкого путешествия тебе, дорогой Валя», — написал он у себя в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Стилист Влад Лисовец назвал смерть Юдашкина и модельера Вячеслава Зайцева, который скончался 30 апреля, огромной трагедией. «Валентин — это человек, который помогал всем российским женщинам, особенно российской эстраде, выглядеть по-голливудски, с достоинством, потому что его наряды всегда хорошо сидели на артистах и артистках», — рассказал он РБК. По словам Лисовца, Юдашкин «со всеми дружил, это тот случай, когда про человека ничего нельзя сказать плохого».

Историк моды Александр Васильев в разговоре с РБК предложил создать в России национальный музей моды для увековечивания памяти Юдашкина и Зайцева. Такое учреждение, по его мнению, «поможет подрастающему поколению не только узнать о творчестве этих людей, которое быстро забывается, как и все на свете, но и смотреть на их талантливые, гениальные творения».