Александр Васильев предложил создать музей памяти Юдашкина и Зайцева

Без национального музея моды Россия «будет терять таланты, они будут бесследно исчезать из поля зрения», отметил Васильев. Ранее с разницей в два дня из жизни ушли модельеры Юдашкин и Зайцев

Валентин Юдашкин, архивное фото (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

После смертей модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева в России нужно создать национальный музей моды для увековечивания их памяти. С таким предложением в разговоре с РБК выступил историк моды Александр Васильев.

Этот музей памяти Юдашкина и Зайцева «поможет подрастающему поколению не только узнать о творчестве этих людей, которое быстро забывается, как и все на свете, но и смотреть на их талантливые, гениальные творения». «Без создания национального музея моды мы из этой ситуации не выйдем. Мы будем терять таланты, и они будут бесследно исчезать из поля зрения», — рассказал Александр Васильев. По его словам, за несколько дней «два великих дизайнера ушли друг за другом, в одной связке, в одной цепочке» и «мир нашей моды просто оскудел в связи с уходом Зайцева и Юдашкина».

Юдашкин, по мнению Васильева, был «творцом в стиле гламурного максимализма». «Он создавал книги, оформлял спектакли, делал украшения и даже создавал парфюмерные ароматы. Можно сказать, он был творцом-самоучкой, потому что начинал как парикмахер в доме моды Вячеслава Михайловича Зайцева. Его вклад в отечественную моду был многолик, и особенно популярна была его коллекция «Яйца Фаберже», которую он показал в Париже, и несколько из этих моделей он оставил в Париже в Музее декоративного искусства. Его показы с успехом проходили в Париже, Милане, Нью-Йорке», — добавил он.

У Юдашкина была «хорошая репутация, красивый резонанс, и о нем говорили как об одном из самых известных российских творцов», продолжил Васильев. По его словам, Юдашкин очень любил моду, был «улыбчивым, вежливым, игривым, вкрадчивым». «Мне всегда было с ним приятно работать. Несколько раз он заменял меня в программе «Модный приговор» в кресле судьи. Это были приятные воспоминания, и каждый раз встреча с ним была праздничной для меня», — говорит Васильев.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. А 2 мая скончался Юдашкин.

У Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий». Модельер умер в реанимации через несколько часов после госпитализации, пишет издание. Юдашкин с 2016 года боролся с раком пищевода.

Стилист Владислав Лисовец назвал смерти модельеров огромной трагедией. «Валентин — это человек, который помогал всем российским женщинам, особенно российской эстраде, выглядеть по-голливудски, с достоинством, потому что его наряды всегда хорошо сидели на артистах и артистках», — отметил он в беседе с РБК.

По словам Лисовца, Юдашкин был дружен со всеми и «это тот случай, когда про человека ничего нельзя сказать плохого». «Сколько раз я с ним виделся, это всегда достоинство, культура, доброта, мягкость, она чувствовалась и в его творчестве», — вспоминает стилист.