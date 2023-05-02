Александр Васильев предложил создать музей памяти Юдашкина и Зайцева

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 апреля
EUR ЦБ: 88,37 (-1,83) Инвестиции, 28 апр, 16:15 Курс доллара на 29 апреля
USD ЦБ: 80,51 (-1,05) Инвестиции, 28 апр, 16:15
В Кремле заявили о напряженной подготовке спецслужб к 9 мая Политика, 14:54
«Главная наша задача ― быть непохожим»: какие костюмы создавал Юдашкин Общество, 14:51
Прокуратура рассказала об обстоятельствах нападения на лидера ЦСКА Шведа Спорт, 14:49
Модельер Котегова назвала Юдашкина достоянием России Общество, 14:42
Кремль оценил вклад «культурной пропаганды» Юдашкина за рубежом Политика, 14:41
Путин наградил Гергиева орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени Общество, 14:38
Военная операция на Украине. Главное Политика, 14:36
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Федерация дзюдо Украины решила бойкотировать ЧМ из-за допуска россиян Спорт, 14:23
Галкин пожелал «легкого путешествия» умершему модельеру Юдашкину Общество, 14:22
Как быстро отыскать нужную вещь при огромном выборе в магазинах офпрайс РБК и Familia, 14:19
УАЗ переписал цены на весь модельный ряд Авто, 14:18
МВД Украины назвало число без вести пропавших из-за боевых действий Политика, 14:17
Александр Васильев предложил создать музей памяти Юдашкина и Зайцева Общество, 14:08
Директор по информационной безопасности: как растет значение этой роли Pro, 14:01
Общество ,  
0 

Александр Васильев предложил создать музей памяти Юдашкина и Зайцева

Александр Васильев: в России нужно создать национальный музей моды Юдашкина и Зайцева
Без национального музея моды Россия «будет терять таланты, они будут бесследно исчезать из поля зрения», отметил Васильев. Ранее с разницей в два дня из жизни ушли модельеры Юдашкин и Зайцев
Валентин Юдашкин, архивное фото
Валентин Юдашкин, архивное фото (Фото: Алексей Филиппов / ТАСС)

После смертей модельеров Валентина Юдашкина и Вячеслава Зайцева в России нужно создать национальный музей моды для увековечивания их памяти. С таким предложением в разговоре с РБК выступил историк моды Александр Васильев.

Этот музей памяти Юдашкина и Зайцева «поможет подрастающему поколению не только узнать о творчестве этих людей, которое быстро забывается, как и все на свете, но и смотреть на их талантливые, гениальные творения». «Без создания национального музея моды мы из этой ситуации не выйдем. Мы будем терять таланты, и они будут бесследно исчезать из поля зрения», — рассказал Александр Васильев. По его словам, за несколько дней «два великих дизайнера ушли друг за другом, в одной связке, в одной цепочке» и «мир нашей моды просто оскудел в связи с уходом Зайцева и Юдашкина».

Юдашкин, по мнению Васильева, был «творцом в стиле гламурного максимализма». «Он создавал книги, оформлял спектакли, делал украшения и даже создавал парфюмерные ароматы. Можно сказать, он был творцом-самоучкой, потому что начинал как парикмахер в доме моды Вячеслава Михайловича Зайцева. Его вклад в отечественную моду был многолик, и особенно популярна была его коллекция «Яйца Фаберже», которую он показал в Париже, и несколько из этих моделей он оставил в Париже в Музее декоративного искусства. Его показы с успехом проходили в Париже, Милане, Нью-Йорке», — добавил он.

У Юдашкина была «хорошая репутация, красивый резонанс, и о нем говорили как об одном из самых известных российских творцов», продолжил Васильев. По его словам, Юдашкин очень любил моду, был «улыбчивым, вежливым, игривым, вкрадчивым». «Мне всегда было с ним приятно работать. Несколько раз он заменял меня в программе «Модный приговор» в кресле судьи. Это были приятные воспоминания, и каждый раз встреча с ним была праздничной для меня», — говорит Васильев.

Модельер Вячеслав Зайцев умер 30 апреля. А 2 мая скончался Юдашкин.

Читайте на РБК Pro
Уоррен Баффет активно инвестирует в Японию. На чем он надеется заработать
Как в России запрещают «адыгейский сыр» и «вологодское масло»
Почему россияне скупают недвижимость в ОАЭ
Когда придется дважды платить налоги с доходов из недружественных стран

У Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, сообщили источники «Известий». Модельер умер в реанимации через несколько часов после госпитализации, пишет издание. Юдашкин с 2016 года боролся с раком пищевода.

Стилист Владислав Лисовец назвал смерти модельеров огромной трагедией. «Валентин — это человек, который помогал всем российским женщинам, особенно российской эстраде, выглядеть по-голливудски, с достоинством, потому что его наряды всегда хорошо сидели на артистах и артистках», — отметил он в беседе с РБК.

По словам Лисовца, Юдашкин был дружен со всеми и «это тот случай, когда про человека ничего нельзя сказать плохого». «Сколько раз я с ним виделся, это всегда достоинство, культура, доброта, мягкость, она чувствовалась и в его творчестве», — вспоминает стилист.

Авторы
Теги
Любовь Порываева Любовь Порываева, Григорий Набережнов Григорий Набережнов, Виктория Полякова Виктория Полякова
Александр Васильев Валентин Юдашкин Вячеслав Зайцев модельер смерть
Материалы по теме
Стилист Влад Лисовец назвал трагедией смерть Юдашкина и Зайцева
Общество
Умер Валентин Юдашкин
Общество
Ахмадуллина сравнила Зайцева с Диором, Шанель и Сен-Лораном
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter