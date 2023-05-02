Галкин пожелал «легкого путешествия» умершему модельеру Юдашкину

Валентин Юдашкин (Фото: Сергей Булкин / Global Look Press)

Юморист Максим Галкин (включен Минюстом в реестр иноагентов) прокомментировал смерть модельера Валентина Юдашкина у себя в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Умер Валентин Юдашкин. Верный друг наш, талантливый, яркий, остроумный, лучший. Слишком близкий человек, чтоб были силы много писать… Такая потеря. Легкого путешествия тебе, дорогой Валя», — написал Галкин.

Днем ранее шоумен прокомментировал смерть модельера Вячеслава Зайцева. «Выдающийся мастер. Наше все в мире моды советской эпохи. Жизнерадостный остроумный человек. Сколько невероятных показов, талантливых коллекций, новаторских моделей, он прошел долгий творческий незабываемый путь! Светлая ему память», — написал Галкин.

Вячеслав Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Источник газеты «Известия» сообщил, что в этот день модельера госпитализировали, он скончался в реанимации. По данным издания, у Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

Президент Владимир Путин выразил соболезнования близким модельера, назвав его душевно щедрым и «безраздельно увлеченным своим призванием» человеком. Народная артистка СССР певица Алла Пугачева, жена Галкина, отреагировала на смерть Зайцева фразой «Прощай, мой друг». Модельер Валентин Юдашкин назвал своего коллегу «очень открытым» и «большим профессионалом своего дела», вспомнив, как учился в его Доме моды.

Сам Юдашкин скончался 2 мая в возрасте 59 лет, сообщил «Первый канал» со ссылкой на его супругу. В 2021 году модельер рассказал, что с 2016-го борется с раком пищевода. «В начале был рак почки. Он был очагом, потом обнаружили метастазы в голове. Из-за рака почки метастазы пошли по всему телу, причем очень быстро, они распространились примерно за год», — говорил Юдашкин.