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Путин выразил соболезнования близким Вячеслава Зайцева

Владимир Путин: Вячеслав Зайцев превратил моду в высокое искусство
Модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет. По словам президента, Зайцев был «безраздельно увлечен своим призванием» и превратил моду в «настоящее, высокое искусство»
Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Вячеслав Зайцев был талантливым, душевно щедрым и «безраздельно увлеченным своим призванием» человеком, заявил президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким умершего модельера.

«Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту», — говорится в тексте.

Зайцев умер на 86-м году жизни 30 апреля. По данным «Известий», причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Зайцев был одним из первых советских дизайнеров, чьи работы показали на неделях моды в Париже, а затем и в США, Италии и других странах. Он шил костюмы для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона и других артистов. В 2003 году ему предложили создать одежду для тогдашней супруги Путина Людмилы перед поездкой четы в Великобританию.

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Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Владимир Путин Вячеслав Зайцев модельер соболезнования дизайнер
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
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