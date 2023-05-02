Путин выразил соболезнования близким Вячеслава Зайцева

Модельер умер 30 апреля в возрасте 85 лет. По словам президента, Зайцев был «безраздельно увлечен своим призванием» и превратил моду в «настоящее, высокое искусство»

Вячеслав Зайцев (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Вячеслав Зайцев был талантливым, душевно щедрым и «безраздельно увлеченным своим призванием» человеком, заявил президент Владимир Путин в телеграмме с соболезнованиями близким умершего модельера.

«Вячеслав Зайцев посвятил себя творчеству, многое сделал для развития отечественной индустрии моды, превратив ее в настоящее, высокое искусство. Уникальные, самобытные работы Вячеслава Михайловича дарили людям праздник, радость и красоту», — говорится в тексте.

Зайцев умер на 86-м году жизни 30 апреля. По данным «Известий», причиной смерти стало внутреннее кровотечение.

Зайцев был одним из первых советских дизайнеров, чьи работы показали на неделях моды в Париже, а затем и в США, Италии и других странах. Он шил костюмы для Аллы Пугачевой, Филиппа Киркорова, Людмилы Зыкиной, Иосифа Кобзона и других артистов. В 2003 году ему предложили создать одежду для тогдашней супруги Путина Людмилы перед поездкой четы в Великобританию.