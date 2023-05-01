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Пугачева отреагировала на смерть Зайцева фразой «Прощай, мой друг»

Алла Пугачева — о смерти модельера Славы Зайцева: «Прощай, мой друг»
Вячеслав Зайцев придумал для Аллы Пугачевой платье-балахон, ставшее ее визитной карточкой. Певица рассказывала, что наряд позволял ей быстро перевоплощаться на сцене. Модельер умер накануне в возрасте 85 лет
Алла Пугачева и Вячеслав Зайцев
Алла Пугачева и Вячеслав Зайцев (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Народная артистка СССР певица Алла Пугачева опубликовала в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) пост, посвященный смерти модельера Вячеслава Зайцева.

«Прощай, мой друг. Спасибо за все», — написала она, опубликовав фото модельера.

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Зайцев создал запоминающиеся наряды для певицы, в том числе платье-балахон. «Алла Борисовна попросила придумать такой удобный наряд, не сковывающий движений», — говорил он. Пугачева рассказывала, что не любила переодеваться во время выступлений, а балахон позволял ей быстро перевоплощаться и принимать то лирический, то юмористический образ.

Зайцев умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Источник газеты «Известия» сообщил, что в этот день модельера госпитализировали, он скончался в реанимации. По данным издания, у Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте.

«Комсомольская правда» писала, что с 2016 года Зайцев страдал болезнью Паркинсона.

Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. Окончил Ивановский химико-технологический техникум и Московский текстильный институт, получил дипломы по специальностям «художник текстильного рисунка» и «художник-модельер». В 1982 году в Москве открылся его дом моды. Одежду Зайцева показывали на неделях моды в Париже, демонстрировали в США, Италии, Германии, Бельгии, Японии и других странах.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Алла Пугачева Вячеслав Зайцев модельер
Алла Пугачева фото

Алла Пугачева

певица, актриса, продюсер, композитор

15 апреля 1949 года
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