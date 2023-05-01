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«Известия» сообщили о кровотечении из-за язвы желудка у Славы Зайцева

«Известия»: причиной смерти Славы Зайцева стало кровотечение из-за желудочной язвы

У модельера Славы Зайцева была язва желудка, которая спровоцировала внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте, с которым дизайнер и был госпитализирован, сообщает газета «Известия» со ссылкой на свои источники.

Спустя несколько часов после того, как Зайцева доставили в больницу, он умер в реанимации, напоминает издание.

Модельер Вячеслав Зайцев умер на 86-м году жизни. Его смерть подтвердил сотрудник его дома моды. «Комсомольская правда» напоминает, что дизайнер с 2016 года страдал болезнью Паркинсона.

Зайцев родился 2 марта 1938 года в Иваново. В 1962 году он получил диплом художника-модельера, окончив Московский текстильный институт. В 1982 года в Москве открылся его дом моды, где проходили показы, в том числе, его коллекций.

Иностранные журналисты называли Зайцева «Красным Диором» из-за того, что он воплощал советскую моду для других государств. Об этом РБК сказала историк моды Мэган Виртанен. Она добавила, что главной темой творчества модельера стало воспевание русского стиля. В 1960-е годы он создавал расписные ватники с яркими узорами из цветов и стилизованные русские сарафаны, а в 1970-е — «заслужившие невероятную популярность модели платьев из ивановских ситцев».

Теги
Вячеслав Зайцев мода болезнь
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