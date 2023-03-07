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Лукашенко заявил о провале операции СБУ и ЦРУ по подрыву российского А-50

Лукашенко: в Белоруссии задержан террорист, пытавшийся взорвать российский самолет А-50
Самолет А-50
Самолет А-50 (Фото: Марина Лысцева / ТАСС)

Разработанная Службой безопасности Украины (СБУ) совместно с Центральным разведывательным управлением США (ЦРУ) операция по уничтожению на территории Белоруссии российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения и наведения А-50 провалилась — подготовленный западными спецслужбами террорист и его пособники задержаны. Об этом сообщил белорусский президент Александр Лукашенко, передает БелТА.

Он рассказал, что операцию «против Белоруссии» начали готовить от пяти до восьми месяцев назад. Для ее реализации был подготовлен террорист — гражданин России с украинским паспортом, который родился в Кривом Роге, но жил в Крыму. «Он был завербован спецслужбой Украины в 2014, вроде, году. Айтишник или хорошо разбирающийся в ИТ-технологиях. Готовился для совершения террористических актов», — уточнил Лукашенко.

Белорусский президент также напомнил о терактах на российском аэродроме в Энгельсе, которые были совершены несколько месяцев назад - он назвал причастными к этому другие группы, также подготовленные на территории Украины.

«То, что мы увидели, реализуя операцию в Беларуси, — это действительно было что-то невероятное. Были задействованы самые высокие технологии. Он был обучен всему этому не за один месяц. После подготовки он был маршрутирован (так говорят в КГБ) на нашу территорию», — добавил президент.

26 февраля телеграм-канал BYPOL, признанный в Белоруссии экстремистским, сообщил, что на белорусском аэродроме в Мачулищах произошло два взрыва. В результате, по данным канала, пострадали передняя и центральная части А-50. Также у него была повреждена авионика и радиолокационная антенна, говорилось в публикации. О взрывах на аэродроме Мачулищи также сообщал основатель телеграм-канала WarGonzo Семен Пегов со ссылкой на источники.

Спустя несколько дней телеканал «Беларусь 1» показал видео Минобороны страны с неповрежденным российским А-50, который и был «героем очередного фейка от беглых экстремистов».

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Илья Пламенев Илья Пламенев
Александр Лукашенко Военная операция на Украине теракт А-50 самолет Белоруссия ЦРУ СБУ

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
РБК
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