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Политика ,  
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В Белоруссии увидели рост угроз у границ

Минобороны Белоруссии: у границ страны нарастают угрозы из-за самолетов-разведчиков
В радиотехнических войсках Белоруссии сообщили, что у границ страны чаще стали фиксировать полеты самолетов-разведчиков и малозаметных истребителей. Ранее о тревожной ситуации для безопасности республики говорил Лукашенко
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости
Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

У границ Белоруссии растет угроза, вблизи территории страны часто пролетают самолеты-разведчики, заявил начальник радиотехнических войск Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии Александр Воробьев в интервью «ВоенТВ», которое размещено на YouTube.

«Анализ воздушной обстановки, которая складывается у наших границ, позволяет сделать четкий и понятный вывод, что идет тенденция к нарастанию угрозы вокруг нашей государственной границы», — сказал он.

По словам Воробьева, если 10–12 лет назад полеты у границ Белоруссии выполняли только самолеты радиотехнической разведки Германии, то теперь воздушных судов стало больше. Военные фиксируют полеты стратегических разведчиков — например, Boeing RC-135 и Е-8С, U-2 °C, выполненных по стелс-технологии (то есть малозаметных для радаров) истребителей F-22 и F-35.

О растущих угрозах в адрес Белоруссии в конце марта заявил и президент страны Александр Лукашенко. «За все годы независимости Беларусь не находилась в столь тревожной и угрожающей ее безопасности ситуации, как сегодня. За нас серьезно взялись», — предупредил он во время послания белорусскому народу и парламенту.

По мнению Лукашенко, Белоруссию «пытаются втянуть в войну», в этом «усердствуют» соседние с ней страны, в частности Польша. В своем выступлении Лукашенко привел шесть «фактов», которые, по его словам, свидетельствуют об этом.

  • увеличение трат Польши на военные нужды в текущем году почти до 3% ВВП и до 4% — в следующем, что в два раза превышает установленный НАТО рекомендованный размер расходов;
  • перевооружение польской армии, которая получит американские танки Abrams, реактивные системы залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin и другую технику;
  • увеличение численности польской армии до 300 тыс. человек к 2035 году, в два раза больше, чем сейчас;
  • переброска войск и техники НАТО в Польшу и страны Балтии;
  • «формирование неких полков, хоругвей, легионов для последующего переворота» в Белоруссии;
  • проведение в стране «диверсий и актов устрашения» и создание «подпольных экстремистских ячеек».
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Россия не может позволить недружественным странам «обидеть» Белоруссию, говорил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Недавно Минск получил от Москвы ракетный комплекс «Искандер-М», который позволит обеспечивать безопасность Союзного государства.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Белоруссия угрозы
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