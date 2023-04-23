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Минобороны Белоруссии сообщило о поиске диверсантов с помощью дронов

Минобороны Белоруссии сообщило о поиске диверсантов с помощью дронов

В Белоруссии запустили беспилотники для разведки местности для выявления условных диверсионных групп в рамках комплексной проверки боевой готовности вооруженных сил, говорится в сообщении Минобороны республики в телеграм-канале.

«С помощью БАК (беспилотных авиационных комплексов. — РБК) возможны фотографирование и составление фотопланов местности, корректировка огня артиллерии, танков из закрытых огневых позиций, минометных расчетов и многое другое», — говорится в сообщении ведомства.

22 апреля белорусские расчеты комплекса «Искандер-М» завершили практическую подготовку в России. Военнослужащие республики приземлились на аэродроме Мачулищи под Минском после прохождения полного цикла обучения на одном из полигонов в России.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что страна не собирается принимать прямого участия в конфликте на Украине, но уже в нем участвует. «Что касается нашего участия в специальной военной операции в Украине, мы участвуем там. Мы этого не прячем. Но мы никого не убиваем. Мы никуда не посылаем своих военных. Мы не нарушаем своих обязательств», — говорил президент.

Теги
Белоруссия Минобороны разведка беспилотники
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