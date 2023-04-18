Лукашенко встретился с Пушилиным и спросил, как дела на фронте

Александр Лукашенко (Фото: БелТА / ТАСС)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко встретился с временно исполняющим обязанности главы Донецкой народной республики Денисом Пушилиным, сообщает БЕЛТА.

«На фронте как у нас там дела? Потому что центральный так называемый участок — он у вас там самый сложный. Идут очень интенсивные бои. И севернее, и южнее. Да и в направлении Донецка. Обстрелы. Людям тяжеловато. И в этой ситуации что Беларусь может сделать для Донецка, чем мы можем помочь?» — обратился Лукашенко к руководителю ДНР.

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