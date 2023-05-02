Постпред США в ООН проведет переговоры по Украине в Бразилии

Линда Томас-Гринфилд (Фото: Kevin Dietsch / Getty Images)

Постоянный представитель США при Организации объединенных наций Линда Томас-Гринфилд в ходе визита в Бразилию проведет переговоры по Украине. Встречи пройдут на фоне заявления о роли Вашингтона в конфликте на Украине со стороны бразильского президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

Как пишет CNA со ссылкой на американского чиновника, пожелавшего остаться анонимным, позиция США заключается в том, что ряд стран, в том числе Бразилия, «могут сыграть позитивную роль в попытке положить конец этому конфликту». «Но мы должны убедиться, что любой мир является справедливым и прочным», который придерживается «принципов суверенитета и территориальной целостности», сказал он.

Кроме того, США призывают Бразилию выдать им россиянина Сергея Черкасова, который, как полагает американская сторона, выдавал себя за бразильского студента в Вашингтоне и собирал информацию, сотрудничая с российскими спецслужбами.

В США пригрозили ему наказанием. «Когда зарубежные противники, в том числе Россия, отправляют агентов под прикрытием в Соединенные Штаты, мы найдем их и привлечем к ответственности по всей строгости закона», — заявил на брифинге представитель администрации американского президента. (цитата по «РИА Новости»). Так он ответил на вопрос, планирует ли Томас-Гринфилд обсудить выдачу Черкасова в Бразилии.

В начале апреле Лула да Силва обвинил США и ЕС в том, что те быстро стали стороной конфликта на Украине, вместо того чтобы уделить время мирным переговорам. Он также предложил Киеву уступить Крым Москве. Заявления президента вызвали критику на Украине и в западных странах.

Лула да Силва после этого заявил, что Бразилия не собирается кому-либо угождать своим мнением по конфликту на Украине, ее цель — побудить Москву и Киев начать переговоры. Позднее он осудил российскую военную операцию, в то же время призвав прекратить поиск виновных в конфликте и заняться мирным урегулированием.